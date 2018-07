Furto di rame e attrezzature. Azienda costretta a fermarsi

Predoni dell’oro rosso di nuovo in azione nel Pinerolese: ignoti hanno messo ko per alcuni giorni una fabbrica a Vigone e depredato il cimitero comunale di Pinasca. Il raid vigonese risale a qualche giorno fa e non è il primo furto di rame su vasta scala che investe il paese. Anni fa infatti erano state asportate le fioriere al camposanto cittadino: un furto che aveva fatto discutere non poco, visto il luogo preso di mira, e costretto il Comune a dotarsi di nuove fioriere, ma di materiale diverso.

Stavolta è tornata nel mirino la ditta di legnami Vilpac di via Virle 25, poco distante dalla circonvallazione. Un bersaglio già colpito in passato.

La proprietà dell’azienda preferisce non commentare l’accaduto, ma il bottino e il danno sono stati ingenti. I predoni hanno asportato diversi quintali di rame per un valore di 12mila euro. Ma la loro azione non si è fermata qui: hanno infatti anche prelevato alcune attrezzature. Il risultato è che l’azienda ha dovuto fermare la sua attività di lavorazione per qualche giorno per ripristinare gli impianti. In totale, il danno complessivo registrato è stimabile in 50mila euro. Una cifra non indifferente per un’impresa al giorno d’oggi.

Ieri mattina, brutta sorpresa anche a Pinasca: i ladri di oro rosso hanno colpito il cimitero comunale di piazza Santa Maria Assunta, nella frazione di Dubbione, dove attualmente sono in corso dei lavori per realizzare un nuovo parcheggio. L’annuncio è stato dato dal Comune: «Sono stati rubati diversi pluviali delle coperture dei loculi del cimitero». Il fatto, secondo il sindaco pinaschese Roberto Rostagno «risale a inizio settimana». Il danno non è stato ancora stimato: «I pluviali asportati sono sei o sette. Probabilmente sono stati sradicati e poi lanciati all’esterno, nella zona meno visibile, per poter passare a caricarli» ipotizza Rostagno, che annuncia anche lui l’addio al rame: «Cercheremo sicuramente di scegliere un materiale differente per i nuovi pluviali, per evitare che si ripeta un episodio del genere». La notizia che i ladri non abbiano risparmiato nemmeno il cimitero fa discutere in un paese che da tempo è nel mirino dei ladri, anche per piccoli furti e a dir poco “strani”. Nel settembre del 2017 ignoti avevano portato via la nuova Madonnina di Chialme, che sostituiva quella in gesso, danneggiata dai vandali: la statuetta era poi stata trovata nella vicina borgata Serre. Ma i ladri non avevano risparmiato nemmeno la “Pinasca fiorita”, ovvero gli allestimenti floreali che abbelliscono il Comune, che partecipa al concorso “Comuni fioriti”: l’estate scorsa erano stati rubati sia dei fiori esposti, sia un carretto che sosteneva una cisterna per bagnarli. Furti di fiori che si sono ripetuti anche quest’anno, poche settimane fa.