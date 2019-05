Furto in farmacia a San Secondo, preso l’autore: è un minorenne del campo nomadi [VIDEO]

Riconosciuto dagli agenti in questura, dove era stato portato per un altro colpo

Individuato e arrestato l’autore di un furto presso una farmacia di San Secondo, a Torino, lo scorso 5 aprile. Si tratta di un minorenne di origine romena che, approfittando di un breve momento in cui i dipendenti della farmacia si trovavano lontani dal bancone per servire dei clienti, aveva asportato dalla cassa la somma di 250 euro, allontanandosi velocemente in compagnia di un complice che lo attendeva all’esterno.

Gli agenti del commissariato di polizia San Secondo avevano acquisito subito le immagini della telecamera di videosorveglianza, attraverso le quali hanno individuato l’autore: si tratta di un ragazzo già pregiudicato per la medesima tipologia di reati, residente presso il campo nomadi di via Germagnano.

Il personale del commissariato, presente in questura per motivi di servizio, lo ha riconosciuto come l’autore del furto dopo averlo notato tra gli arrestati per un altro furto con destrezza. Il giovane ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato denunciato per furto in concorso in trascorsa flagranza.