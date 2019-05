Furto in un bar, vetrina sfondata a colpi di bastone. Ladri inseguiti dal proprietario

Banditi in fuga col bottino, l'esercente non è riuscito ad acciuffarli. Sull'episodio indagano i carabinieri

Hanno sfondato la vetrina del bar. Forse hanno utilizzato un bastone per romperla. Poi, una volta dentro, hanno arraffato l’incasso della giornata (circa 3mila euro) e si sono dati alla fuga vanamente inseguiti dal titolare che in quel momento si trovava ancora nei pressi dell’esercizio commerciale e si era reso conto dell’accaduto. E’ successo nei giorni scorsi, in corso Roma, a Moncalieri.

SORPRESI DAL NEGOZIANTE

L’esercente, sentito il rumore del vetro che andava in frantumi, si è precipitato nel locale e ha sorpreso i malviventi – una coppia di uomini a quanto pare – praticamente con le mani nel sacco. I banditi hanno fatto in tempo a “razziare” il bottino prima di darsela a gambe.

EPISODIO DENUNCIATO AI CARABINIERI

Il negoziante si è allora lanciato all’inseguimento dei ladri ma non è riuscito ad acciuffarli ed ha perso le loro tracce. A quel punto non gli è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri per denunciare l’accaduto.