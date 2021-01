Furto in un supermercato di corso Palermo, fermati in tre: la merce recuperata devoluta in beneficenza [FOTO]

Nella notte di Capodanno, da poco passate le 4.30, agenti della Squadra Volante hanno notato in corso Giulio Cesare, all’angolo con via Palestrina, tre ragazzi spingere a mano, con grande fatica, un cassonetto dei rifiuti. Alla vista dei poliziotti i tre hanno mostrato indifferenza, accostando il secchio al marciapiedi e proseguendo la “passeggiata”. Alla richiesta di spiegazioni hanno parlato di un gioco; peccato che il tentativo di fuga di uno dei tre abbia contribuito ancor più a non convincere i poliziotti.

Il cassonetto della spazzatura, infatti, era pieno fino all’orlo di prodotti alimentari e per l’igiene personale, tra cui 19 bottiglie di prosecco, diverse casse di birra, oltre 100 scatolette di tonno, diversi cartoni di wurstel, pancetta, salamini, olive e sottaceti, 70 pacchi di caffè, oltre 300 pezzi di flaconi di shampoo e bagnoschiuma e tanto altro.

Gli accertamenti effettuati in zona hanno permesso ai poliziotti di verificare il furto ai danni di un supermercato di corso Palermo. I giovani avevano creato un varco nella recinzione del cortile del punto vendita forzando poi la porta antipanico dell’ingresso di servizio.

L’amministratore della società, constatati gli ammanchi subiti e valutato l’ammontare del furto a circa 4mila euro, ha espresso il piacere di devolvere tutto in beneficenza. Gli operatori, presi contatti con il parroco di una chiesa di zona, gli hanno consegnato tutta la merce recuperata.

I tre ragazzi, tutti cittadini marocchini – con precedenti di polizia relativi a delitti contro il patrimonio commessi in diversi parti di Italia, compreso un precedente per falso in atto pubblico e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – di età compresa tra i 30 e i 33 anni, sono stati fermati per ricettazione.