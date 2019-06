Furto in un’edicola a Torino, arrestati in quattro: due sono minorenni

In via Sospello

Quattro persone, tra i quali due minorenni, sono stati arrestati per furto dagli agenti della squadra volante della polizia a Torino. Venerdì pomeriggio, due giovani hanno chiesto a un’edicolante di via Sospello di visionare alcune riviste esposte in una vetrina. Mentre l’esercente si trovava all’esterno, con i due che consultavano le riviste, ha udito dei rumori provenire dall’interno dell’edicola.

Rientrata all’interno, si è subito resa conto di aver subito un furto visto che mancava del denaro della cassa, circa 350 euro. La vittima è uscita all’esterno e ha dato l’allarme. Ricevuta l’indicazione della donna, un passante ha seguito gli autori del furto e al contempo ha avvisato la polizia fornendo indicazioni sugli spostamenti dei responsabili del reato, ricongiuntisi in piazza Borghi.

Gli agenti della squadra volante intervenuti hanno poi fermato sia i due minori sia i due maggiorenni, questi ultimi rispettivamente di 20 e 28 anni. Proprio quest’ultimo, oltre che per il furto, è stato tratto in attesto per aver fornito false informazioni sull’identità personale. Gli agenti hanno anche restituito parte del denaro rubato che è stato restituito alla vittima.