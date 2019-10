Fusione con PSA, FCA conferma: “Discussioni in corso”. E il titolo vola in Borsa

Matrimonio in vista con Peugeot e Citroen

“A seguito di recenti notizie in merito a una possibile operazione strategica tra Groupe PSA e il Gruppo FCA, Fiat Chrysler Automobiles N.V. (“FCA”, NYSE: FCAU /MTA: FCA) conferma che sono in corso discussioni intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità. FCA non ha al momento altro da aggiungere”.

Con questa stringata nota FCA, di fatto, ha confermato pochi minuti prima dell’apertura delle Borse i rumors relativi a una possibile intesa strategica con il gruppo automobilistico francese di Peugeot e Citroen.

Oggi è in programma proprio il board di PSA, da cui potrebbe arrivare il via libera alla fusione. Alla notizia del possibile matrimonio italo-francese e della creazione di un maxi-gruppo europeo da 180 miliardi di euro di fatturato, il titolo FCA è volato a Piazza Affari con un rialzo del 10%.