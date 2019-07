Il futuro della Openaxis resta appeso a un filo. I dipendenti sperano nella proroga della cassa

Resta appeso a un filo il destino degli 80 dipendenti della Openaxis. La scorsa settimana la fabbrica di via dell’Orba, specializzata nel settore della galvanica, dell’automotive e dello stampaggio plastico, ha manifestato la volontà di chiudere definitivamente i battenti. Ieri pomeriggio un incontro tra sindacati e proprietà, durato quasi due ore, ha cercato di fare il punto su quale potrebbe essere il futuro dei lavoratori, presenti con una rappresentanza all’esterno dei cancelli. L’azienda, in cassa integrazione straordinaria da ormai quasi due anni per riorganizzazione, ha perso quasi tutti i clienti e la proprietà e, a fronte di mancanza di commesse, ha deciso di chiudere e mettere in liquidazione e chiudere l’azienda.

Gli 80 lavoratori, a partire dal 31 agosto, rischiano dunque di rimanere senza ammortizzatori sociali e senza stipendio. Per di più senza aver ricevuto alcun avviso. La loro speranza, al momento, potrebbe essere la proroga della cassa. Non è un mistero infatti che la proprietà non avesse comunicato l’intenzione di chiudere nemmeno all’Unione industriale, alla Regione e ai sindacati. E la situazione ora arriverà anche sui banchi dell’assessorato regionale al Lavoro: l’incontro è fissato per il venerdì, alle 10, in via Magenta.

Qui Fim Fiom e Uilm metteranno sul tavolo una serie di proposte volte a tutelare il futuro imminente dei dipendenti. «Auspichiamo che l’azienda, insieme alle istituzioni e ai sindacati si renda disponibile a trovare una soluzione condivisa – commenta Bruno Ieraci, funzionario Fiom Cgil – dimostrando quel senso di responsabilità che finora è mancato».