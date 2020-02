Gabbani è il super favorito, agli Eugenio un altro premio

Sta iniziando il giorno più lungo per i 24 Campioni che questa sera saliranno sul palco del Festival di Sanremo per l’ultima esibizione, la più importante, quella che decreterà, si spera non a notte fonda, il vincitore della prestigiosa 70esima edizione. Tra le Nuove Proposte ieri ha trionfato Leo Gassmann, 21 anni, figlio di Alessandro, con la canzone “Vai bene così”. Ma a tenere banco ancora una volta sono stati i torinesi Eugenio in Via di Gioia ai quali è stato consegnato il Premio della Critica “Mia Martini” per la sezione Nuove Proposte.

E se Amadeus, Fiorello, Tiziano Ferro (accompagnati da Sabrina Salerno, Diletta Leotta e Mara Venier) si stanno rilassando a fronte degli ottimi ascolti, i cantanti iniziano a essere più nervosi, non si contano neanche più i riti scaramantici, i sorrisi tirati sui loro volti e, dietro le quinte dell’Ariston la tensione da prima serata sta lentamente lasciando il posto all’adrenalina pura. Francesco Gabbani, il favorito per eccellenza con la sua “Viceversa” anche stando a quanto raccontano i dj nostrani in trasferta a Sanremo («Lui è favorito e molto trasmesso – dicono Davide Pomponi e Devis Maidò di Radio Manila – è già il vincitore ma a Sanremo non è mai detto fino alla fine»), fa finta di niente e con il suo solito aplomb da filosofo svincola l’argo – mento podio in modo molto intelligente: «Lo sfizio di vincere me lo sono già tolto, sono tornato qui con tanta serenità e con la voglia di portare questa canzone».

Così come Le Vibrazioni che con la dolcissima “Dov’è” potrebbero questa notte finire sul podio più ambito della musica italiana («Non ci aspettavamo di arrivare in alto in classifica, non siamo abituati»), supportati dal traduttore per i non udenti, Mauro Iandolo. E attenzione, c’è Piero Pelù, lo zio rock, che non ha avuto paura di rimettersi in gioco spiccando su molti altri suoi giovanissimi colleghi («Piero Pelù è certamente una rivelazione in questo Sanremo e anche in radio sta andando forte, non vincerà credo, ma per me è un gran pezzo, pieno di energia. Occhio alle sorprese», dice Marco Galli del Morning Show di Radio Grp in coppia con Giò).

E le sorprese portano i nomi dei Pinguini Tattici Nucleari e la loro “Ringo Starr”, di Elodie e “Andromeda”, così come di Diodato e “Fai rumore” o del rassicurante Michele Zarrillo e la sua “Nell’estasi o nel fango”. Convincono anche Anastasio con “Rosso di rabbia”, e lo stesso Achille Lauro con il suo inno alla libertà: “Me ne frego”. Pubblico e critica hanno dimostrato di apprezzare Irene Grandi con “Finalmente io” – scritta niente di meno che da Vasco e Curreri – e ancora Tosca, Levante e il bravissimo Alberto Urso.

Tra gli ultimi sembra che ci siano Junior Cally, Bugo e Morgan, Riki, Rancore, la torinese Rita Pavone. In mezzo Giordana Angi, Raphael Gualazzi, Paolo Jannacci, Enrico Nigiotti, Marco Masini ed Elettra Lamborghini. Il verdetto sarà decretato dalla giuria demoscopica, sala stampa e televoto. Ospiti del gran finale Diego Abatantuono, Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Rocco Papaleo e Biagio Antonacci.