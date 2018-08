Gabetti Lingotto – Un leader dell’immobiliare per un servizio a 360 gradi

Franchising leader assoluto del mercato immobiliare sul quale appoggiarsi e una solida credibilità costruita con il tempo e con una presenza costante sul territorio: è la storia dell’agenzia Gabetti Lingotto che fa dell’affidabilità e della competenza il suo marchio riconoscibilissimo.

Lo staff è guidato dal titolare Sandro Giglio nella sede di via Tunisi 61/A: «Siamo aperti qui dal 2007, quindi negli anni ci siamo fatti conoscere e abbiamo avuto modo di sondare attentamente il terreno, La nostra zona di competenza sostanzialmente va nel territorio torinese compreso tra corso Dante e corso Traiano che è una bella fetta di città, con un pubblico potenzialmente molto eterogeneo».

Il personale della Gabetti Agenzia Lingotto tratta indistintamente sia il residenziale (dal monolocale ad appartamenti più grandi sino ad interi palazzi) che il commerciale (per quello che riguarda gli affitti e le vendite). La prima valutazione, previo appuntamento, è gratuita e da lì parte un percorso comune che porta alla piena soddisfazione del cliente.

«Seguiamo tutta la pratica a 360 gradi per creare il minimo impegno e la massima resa a chi si rivolge a noi. In caso di necessità possiamo appoggiarci a mediatori creditizi, abbiamo professionisti del settore come geometri, notai e quant’altro ai quali rivolgerci per una consulenza, in caso di necessità possiamo anche intermediare per la ristrutturazione».

Ma cosa chiede, soprattutto sul residenziale, chi punta su questa zona?

«Gli studenti, in particolare quelli di Economia e Commercio, cercano appartamenti in affitto. Ma sono molti quelli che guardano al Lingotto per una prima o una seconda casa, come investimento».

Gabetti Agenzia Lingotto è aperta da lunedì a venerdì con orario 9-12.30, 15-20 e il sabato mattina (9-12.30), nel pomeriggio salvo ulteriori appuntamenti.

Contatti: Mail; 011.3017953.