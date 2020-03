Gabriele Cirilli fa il bis in città: «Una risata per ricominciare»

A Gabriele Cirilli l’onore e l’onere di inaugurare, ieri sera, la prima settimana teatrale dopo la chiusura dovuta al contagio del coronavirus. Il mattatore abruzzese, infatti, ha portato in scena il suo nuovo one man show, “Mi piace di più”, al Teatro Gioiello di via Cristoforo Colombo. Si è quasi sfiorato il sold out annunciato (dopo il quale era stata aggiunta la seconda data di stasera) a causa di pochissimi assenti per un bagno di folla strameritato. Lo spettacolo è un divertente excursus sull’universo dei telefonini che, tra social, whatsapp e quant’altro rappresenta davvero, secondo l’esilarante comicità di Cirilli, un mondo da scoprire per farsi un mare di risate.

«È da condividere con il mio pubblico – spiega l’attore incontrato ieri da CronacaQui nel primo dei suoi due giorni di “vacanza” piemontesi -. In scena, infatti, porto il mio telefono e insieme alla platea faccio il backup. Giuro, è tutto reale, la gente può davvero vedere cosa circola sul mio smartphone e può persino intervenire. Visto ieri sera quante cose sono venute fuori?».

Esatto, e quante risate? Il coronavirus, quindi, non le fa paura?

«Basta, non ne voglio parlare e, a parte qualche piccola coincidenza, non fa parte del mio spettacolo. Credo sia arrivato il momento di ricominciare, ovviamente con tutte le precauzioni del caso. Nel mio spettacolo cerco di fare distrarre la gente con una risata. Spero di esserci riuscito».

Cosa farà in questa due giorni torinese?

«Voglio visitare qualche museo con mia moglie, che tra l’altro produce lo spettacolo. L’ultima volta che siamo stati qui abbiamo visto l’Egizio, aspettiamo di capire cosa ci propone oggi la città. Amo molto Torino, le sue strade, i suoi bar, per non parlare del cibo».

Ci spiega una volta per tutte questo sogno di diventare Papa?

«Tutto vero. Da bambino frequentavano spesso l’oratorio, io e i miei amici facevamo a gara a chi servisse più messe. Io divenni così fanatico che mi balenò l’idea di seguire la carriera ecclesiastica e, dato che sono megalomane, iniziai a sognare di diventare un Papa. Poi, il destino scelse per me un’altra strada».