Il gallo con la Juve dietro

Battuto il Genoa, il Toro può dirsi salvo. Migliore in campo Belotti; senza di lui nel dopo-Covid non ci saremmo salvati. “Cantami o diva del gibbuto gallo – la classe fina” Ci vorrebbe davvero Omero per cantare Belotti. E non perché sia tecnicamente eccelso, ma per la passione che ci mette. Per quello mi ricorda Achille.

Credo che il Pelide combattesse così, senza rifiatare, correndo, saltando, lanciando giavellotti e mulinando spade, divincolandosi, sfondando, schivando colpi, anche cadendo, ma subito rialzandosi alla pugna. Però Achille era cattivo (e anche rigatino nei modi: facile fare lo sborone quando sei invulnerabile), Belotti invece è buono, anche troppo. Lo menano come fabbri ferrai, e lui non dice niente, mai che si vendichi o minacci, si alza da terra e sorride all’arbitro “ma non hai visto”? Perché lui cade davvero, non simula mai.

Per quello piace a tutti, anche agli avversari. E noi granata godiamo a vederlo perché incarna il vero spirito del Toro, pancia a terra e lotta leale senza tregua, dall’inizio alla fine. Ci illudiamo persino che lo faccia per la maglia e non per i soldi. Invece no: è il suo mestiere. Ma almeno lo fa bene, s’impegna al massimo perché è onesto dentro. Lui, che è di quelle parti, ricorda i mitici magutt bergamaschi, che è un piacere vederli tirar su muri, talmente ci danno dentro. E pazienza se non tifa Toro. Neanche Ronaldo tifa Juve, e come lui quasi tutti i campioni. Ma…chissà. Magari a carriera finita potrebbe sentire il fascino di quella maglia e diventare un Pasquale Bruno, un Aldo Agroppi, un Leo Junior. Neanche loro tifavano Toro prima di giocarci. Ora invecchiano con quel nome tatuato nell’anima.

