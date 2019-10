Galoppatoio, il restyling al palo. L’allarme alluvione blocca tutto

C’è lo spauracchio alluvioni dietro alla mancata riqualificazione del galoppatoio del Meisino. L’area, abbandonata da 8 anni, aspetta sempre un progetto che possa partire concretamente, ma fino ad oggi anche le migliori proposte vanno a sbattere contro problematiche idrogeologiche difficili da risolvere. «La zona – ha spiegato in consiglio l’assessore Antonino Iaria – è soggetta ad alluvioni con pericolosità alta e ci sono parecchi vincoli che limitano la nostra libertà d’azione». Per esempio, dentro al galoppatoio non si possono costruire solo costruzioni temporanee.

Un aspetto, questo, che finora ha scoraggiato qualsiasi tentativo di restyling. I 147mila metri quadri dell’area sono stati adoperati dall’esercito prima come officina e poi come galoppatoio, fino alla dismissione nel 2011. Dato in locazione a GreenTo Asdps, il cui progetto prevedeva la riapertura con attività miste tra sport, sociale e cultura, nel giugno dell’anno scorso Guido Montanari ne aveva annunciato la pronta riapertura. Nulla di fatto, anche se Iaria si è detto «disponibile ad incontrare quanto prima i proponenti per capire le reali fattibilità del progetto», pur rimarcando «le difficoltà tutt’oggi esistenti nel percorso di riqualificazione».

Tradotto, se gli abitanti sperano di veder riaprire in breve tempo l’ex galoppatoio, è meglio che si mettano il cuore in pace. «In questo momento quello è un luogo popolato da abusivi, persino i cartelli mettono in guardia i cittadini dal frequentarlo. Mi auguro che l’amministrazione intraprenda davvero un percorso insieme alle associazioni interessate», la replica di Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati.