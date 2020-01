Gancio, pedana e…fondo ghiacciato: ecco come si traina un carico pesante

Ecco un automobilista che aguzza l’ingegno!! Il “pacco” è troppo grande e pesante da trasportare? Occorrerebbe un rimorchio per portarselo dietro? Niente paura: basta un buon gancio e una pedana di legno. Il resto lo fa il fondo ghiacciato che consente al carico di scivolare sull’asfalto come se fosse sulle quattro ruote. Ok. La trovata sembra funzionare. Però, però… una domanda è lecita: innanzitutto: che ne pensa la Stradale? E poi…in caso di frenata improvvisa? Per favore: non imitatelo!! Il finale, infatti, è già scritto!! Guardate voi stessi…