Gang Beasts ora anche nei negozi!

Skybound Games e Boneloaf annunciano che Gang Beasts è ora disponibile in versione pacchettizzata, per PlayStation 4 e Xbox One.

Gang Beasts è un bizzarro gioco multiplayer, popolato da scontrosi personaggi gelatinosi, che si danno botte da orbi negli assurdi scenari della “metropoli” di Beef City. Personalizza il tuo personaggio e combatti sia in locale che online, affronta risse corpo a corpo assieme agli amici contro le gang di Beef City in modalità gang.

Gang Beasts è sviluppato da Boneloaf, un piccolo studio indipendente che si concentra su innovativi giochi multigiocatore. Gang Beasts, fin dal suo annuncio all’ Animex International Festival nel 2014, ha provocato fragorose risate. Da allora, è stato presentato in centinaia di eventi e fiere in giro per il mondo.

Nominato per i BAFTA nel 2018 nella categoria Multiplayer, ha ricevuto una menzione d’onore per il Design nel 2015 ai “Game Developer Choice Awards” e ha vinto il “Friendly Fire” all’ E3 nel 2015.