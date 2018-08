Gang dello spray tradita dalle chat. Un’altra rapina prima del 3 giugno

Quella sulla banda dello spray oggi accusata di omicidio preterintenzionale per aver causato in piazza San Carlo l’ondata di panico nella quale ha trovato la morte Erika Pioletti è stata un’indagine fortunata. Dove le intuizioni degli investigatori e i tiri fortunati del destino tanto hanno fatto per rimettere insieme le tessere del puzzle. Se “Budino” e i suoi compari non avessero impunemente parlato al telefono del 3 giugno, probabilmente non si sarebbe mai svelato che dietro al disastro assassino ci fossero le rapine con il gas urticante.

