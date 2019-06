Gang di giovani rapinatori nel mirino delle volanti: arrestati in quattro

In quattro hanno “circondato” e aggredito una coppia di giovani con l’intento di depredala. La gang dei rapinatori non ha avuto vita breve: uno dietro l’altro, infatti, i malviventi – tra cui tre ventenni e un minorenne – sono finiti nella rete della polizia. Tutti e quattro sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

LA TRAPPOLA SCATTA IN VIA GORIZIA

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sulla scorta della denuncia presentata dalle vittime (anche loro poco più che ventenni), i banditi sono entrati in azione in nel quartiere Mirafiori. Qui infatti, in via Gorizia all’angolo con via Boston, la coppia di malcapitati è stata “agganciata” da un ragazzo che ha preteso del denaro. Dopo diversi tentennamenti i due giovani, impauriti, gli hanno consegnato i soldi che avevano in tasca.

ACCERCHIATI DALLA GANG

Poco dopo si sono avvicinati gli altri componenti della banda che hanno praticamente “accerchiati” i due amici. Uno di loro ha sottratto il berretto da baseball ad una delle vittime, mentre l’altro ha tirato fuori dalla manica della felpa una bottiglia di birra, tentando di romperla nel probabile tentativo di spaventare i due giovani e costringerli, così, a mettere mano al portafogli.

LE VITTIME RIESCONO A FUGGIRE

I ragazzi, però, non si sono persi d’animo. Ed anzi, sono riusciti a fuggire inseguiti dal branco, che nel frattempo ha lanciato verso di loro la bottiglia di birra, senza riuscire a colpirli. Una volta a casa, i due hanno chiamato le forze dell’ordine fornendo un identikit preciso degli assalitori alla polizia. In men che non si dica, i quattro malviventi sono stati intercettati in via Filadelfia e fermati dagli agenti delle volanti.

FERMATI TUTTI E QUATTRO

Alla vista della polizia, in tre hanno provato a scappare mentre uno dei banditi è rimasto praticamente al suo posto ed è stato bloccato quasi subito. Il primo ha provato ad opporre resistenza ma è stato immobilizzato dopo una breve colluttazione, il secondo è stato trovato nascosto sotto un’auto parcheggiata; l’ultimo, infine, è stato fermato in corso Orbassano dopo un breve inseguimento. La refurtiva, recuperata, è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.