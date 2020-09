Ganna campione del mondo crono

Filippo Ganna riscrive la storia del ciclismo italiano e lo fa da dominatore. Mai nella storia un azzurro aveva indossato la maglia iridata in una cronometro, i due più vicini erano stati Andrea Chiurato nel 1994 e Andrea Malori cinque anni fa, ma per il resto solo prestazioni da comparse. Non per il ragazzo ossolano che sulle strade attorno a Imola ha costruito un capolavoro. Alla vigilia era indicato fra i tre-quattro possibili protagonisti, è andato anche oltre volando i quasi 32 km della prova contro il tempo a un ritmo impressionante come dimostra la sua media finale appena sotto ai 53 km/h.

Ganna ha avuto la meglio su Wout Van Aert staccato di 26 secondi e Stefan Küng di 29. Fuori dal podio invece tutti gli altri a cominciare da Geraint Thomas e Rohan Dennis, che aveva cinto le ultime due edizioni della crono mondiale. Come un anno fa nello Yorkshire, quando Pippo era arrivato terzo ma già stava costruendo la sua leggenda. Sempre in vantaggio, ha chiuso in spinta, senza risparmiarsi. E poi si è lasciato andare a un sorriso.

«Questo è un sogno per me, sono felicissimo. Non ho sentito la pressione, ho già vinto la maglia iridata in pista, ma questa è altra cosa». Oggi toccherà alle donne, con Elisa Longo Borghini che sfida le olandesi. E domani i Professionisti: 9 giri del circuito, 258 km e 5mila metri di dislivello che non premieranno un coprimario. Favorito Van Aert, ma Nibali e Ulissi ci proveranno.