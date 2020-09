Gara con l’Atalanta aperta a mille spettatori, il Toro: “Ingressi a inviti”

In lista una nutrita rappresentanza di medici e operatori sanitari in prima linea nella lotta al Covid-19

Contro l’Atalanta si riapriranno le porte dello stadio Olimpico Grande Torino. Lo ha annunciato la società granata con una nota sul suo sito ufficiale, in cui si specifica come per la prossima sfida di serie A siano disponibili soltanto mille posti per gli spettatori all’interno dell’impianto. Posti che saranno riservati a personalità individuate dallo stesso Torino Fc.

“Il Torino Football Club comunica che per la partita Torino-Atalanta, in calendario sabato 26 settembre alle ore 15, non saranno messi in vendita biglietti”, si legge nella nota. “Sarà un primo test per valutare e verificare le modalità di applicazione del protocollo procedendo per gradi nella riapertura al pubblico dell’impianto, sempre nel rispetto della salute generale”.

“L’ingresso sarà dunque possibile solo su invito e il Torino FC provvederà a stilare un’apposita lista, che comprenderà una nutrita rappresentanza di medici e operatori sanitari – cui la Società vuole rivolgere i suoi ringraziamenti-, nel rispetto dei limiti imposti.

Tutte le persone che accederanno – sottolinea il Toro – dovranno rispettare tassativamente la normativa vigente in tema di Covid-19: autocertificazione, mascherina, igienizzazione, misurazione della febbre, distanziamento sugli spalti, divieto di restare in piedi durante la partita”.