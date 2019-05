Garantito cattivo dalla casa

Uno degli onesti piaceri cui amo indulgere è “andar per vino” con gli amici, assaggiare i vini in cascina o in consorzio, commentarli, mercandarli, comprarli… Ce n’è di eccellenti a tre euro al litro (sfusi). Di onesti anche a meno. Certo, comprarli già in bottiglia è più comodo. Ma fra il vino cercato e imbottigliato da te e la stupa etichettata c’è la stessa differenza che passa fra una trota pescata in Val d’Arnas e una d’allevamento comprata in pescheria. Quando andiamo per vino nel Roero, nelle Langhe, nell’astigiano o nel Monferrato facciamo sempre l’immancabile sosta in qualche piola che sappiamo. Non sono mai ristoranti stellati (che pure non mancano) né ristoranti con pretese (che pullulano): troppo facile pranzare bene mettendo mano al portafoglio. Il gusto è scoprire quei locali che hanno un rapporto prezzo/qualità fra il molto buono e l’ottimo. In pratica i posti dove si mangia e si beve bene spendendo poco. Ce ne sono ancora, fidatevi. Prendiamo sempre il vino sfuso, che in quelle zone è ottimo perché la gente del luogo di vino se ne intende, e spesso lo fa. Lì un oste che osasse dar da bere vino gramo, oltre che a perdere clienti, sarebbe sputtanato in tutto il circondario. Purtroppo non è così a Torino, dove la gente se ne intende di meno, di vino. Qui il “vino della casa”, che dovrebbe essere il biglietto da visita del locale, è spesso dozzinale, industriale. Vinaccio. Gli basterebbe andar per vino una volta all’anno, agli osti, per trovare vini sfusi eccellenti a 3 euro. Ma non rispettano il vino. «Se do del vino sfuso ottimo – ragionano – non vendo più bottiglie, sulle quali ho più margine». Ecco: è anche per ingordigia che spariscono le piole.

