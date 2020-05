Garbero: «Un busto per ricordare Orfeo»

La dinastia dei Pianelli continua anche e soprattutto grazie alla tenacia e perseveranza di Marco Garbero, papà di George, marito di Cristina Pianelli, figlia del presidente, scomparsa esattamente dieci anni fa. È stato lui a portare avanti le complesse pratiche burocratiche che hanno coinvolto diverse nazioni: «Ho dato disponibilità e forza alla questione del cognome – ci ha raccontato Marco Garbero -, anche perché sapevo che mio figlio George ci teneva molto». «È sempre stato molto affezionato al nonno – ha continuato – e ai colori granata. Una grande passione che le è stata trasmessa da sua mamma Cristina. È stata lei a tramandargliela. Lei è sempre stata innamorata della figura di suo padre, un esempio che ha sempre voluto portare avanti nella sua vita». Un periodo d’oro quello del Toro che ha coinvolto Marco Garbero in prima persona, anche quando non era ancora sposato con Cristina Pianelli: «Allora avevo 24 anni. Ricordo quando il Torino vinse la Coppa Italia a Genova, era il 1971 – ha aggiunto -. C’ero anche io a far festa in campo insieme a Pianelli. Ricordo soprattutto le parole che il presidente ripeteva ai suoi calciatori, a partire da capitan Ferrini, prima di giocare. Diceva sempre “quando scendete in campo dovete mangiare l’erba, giocare con grande grinta”». Storie di un calcio di una volta, di un calcio che non c’è più, fatto di persone mosse da una grande passione: «Dove una stretta di mano – ha ricordato Marco Garbero – valeva più di una firma su un contratto». Ed è anche per questo motivo che presto il presidente Pianelli verrà ricordato attraverso l’intitolazione di un giardino in corso Unione Sovietica: «E mi piacerebbe – ha concluso Marco Garbero – commissionare a qualche mio amico scultore un busto che lo raffiguri».