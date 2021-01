Garessio, il designer Giugiaro dona progetto per il nuovo ponte sul Tanaro [LE FOTO]

Garessio si prepara ad accogliere il nuovo ponte sul Tanaro, e saranno gli studenti a scegliere il suo volto finale per sostituire quello storico, demolito lo scorso ottobre a poche settimane dall’alluvione del fiume. Il concept è stato donato da Giorgetto Giugiaro e questa sera alle 21 sarà presentato ufficialmente, in diretta Facebook, ai cittadini.

Lo ha annunciato il sindaco Ferruccio Fazio, insieme al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, al vicepresidente Fabio Carosso e all’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi, durante una anteprima stampa a Torino a cui hanno preso parte anche Giorgetto e Fabrizio Giugiaro. Presente anche l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi.

IL COMMENTO DEL SINDACO FAZIO

«Le alluvioni – ha spiegato Fazio – hanno segnato la storia del ponte e della borgata per secoli, fino ad arrivare ai tragici momenti che i garessini di oggi hanno impressi nella mente: le immagini del 1994, del 2016 e del 2020 sono indimenticabili. Il morale dei garessini è stato più volte colpito ma mai affondato, così come la struttura del Ponte che, indifferente agli ingentissimi danni recati alle strutture del circondario, è sempre rimasto in piedi».

«Il 5 dicembre è stata inaugurata la passerella provvisoria – prosegue il sindaco -, ma la nuova struttura non poteva che essere pensata da Giorgetto Giugiaro, firma del design nota in tutto il mondo e “garessino doc”, che ha accettato di ideare un concept per il nuovo ponte e di donarlo al Comune di Garessio e di questo gli siamo estremamente grati».

CIRIO: “PONTE DI GARESSIO PRIORITA’ DELLA NOSTRA LISTA”

«Può sembrare paradossale che un atto di ricostruzione inizi da una demolizione, ma è l’esempio concreto del modo in cui intendiamo agire per risolvere per sempre problemi in sospeso da tempo, come quello di un ponte che più volte, nei decenni, aveva già evidenziato forti criticità – commenta il presidente della Regione Alberto Cirio, nominato dal governo commissario per la ricostruzione, insieme al vicepresidente e assessore alla Montagna Fabio Carosso -. Il nuovo ponte di Garessio rappresenta una delle priorità nella lista degli interventi per ripristinare le parti del nostro territorio duramente ferite dall’alluvione dello scorso ottobre. Ma rappresenta anche una prova d’amore di una personalità prestigiosa come Giorgetto Giugiaro verso una intera comunità: che il nuovo ponte nasca dal suo ingegno e porti la sua firma è una ragione di orgoglio in più, per cui gli siamo grati, e siamo certi che diventerà una delle attrazioni della nostra splendida Garessio».

IL DESIGNER GIUGIARO: “DOVEROSO DARE UNA MANO ALLA MIA CITTA'”

«Ho donato questo concept alla Città di Garessio su invito del Sindaco, professor Ferruccio Fazio – spiega Giorgetto Giugiaro -. Mi sembrava doveroso contribuire alla mia Città a cui sono da sempre legato con un concept sviluppato in Giugiaro Architettura. Il nostro progetto prevede un ponte a campata unica di moderna tecnologia, senza sostegni nell’alveo, sollevata il più sottile possibile per distanziarsi dai livelli delle acque riscontrati nei casi di piena. Il ponte è sorretto da un ampio e scenografico arco in legno lamellare che incorpora tiranti in acciaio. Gli elementi in legno traggono origine dalle risorse del territorio. L’arco ospita anche i sistemi di illuminazione sia per funzionalità che per resa estetica. Per continuità col contesto del centro storico la carreggiata e il camminamento sono piastrellati in porfido. Gli accessi al ponte sono ampi mentre a metà percorso la carreggiata si allarga per costituire uno spazio di sosta dotato di panchine: un nuovo luogo di futura aggregazione che possa favorire la rilassata fruizione del panorama. Per la parte cromatica sono richiamati i colori dello storico Ponte Odasso: il rosso dei mattoni passa al colore della struttura inferiore del ponte mentre il grigio della pietra è richiamato dalla colorazione dell’arco».