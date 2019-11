Garessio, banditi over 70 assaltano un postamat: beccati con un bottino da 30mila euro [VIDEO]

Hanno provato il ‘colpo grosso’ all’alba, intorno alle 5:30. Insospettabili, attendendosi alle loro carte d’identità. Già, perché la banda era composta da tre ultrasettantenni. Proprio così, tre over 70.

Con un’auto rubata hanno sfondato la vetrata dell’ufficio postale di Garessio (Cn), facendo saltare il postamat con l’esplosivo, ovvero utilizzando la tecnica della “marmotta”. Poi si sono impossessati del denaro contenuto all’interno del bancomat. Un bottino da 30mila euro.

BECCATI.

Ma sono stati intercettati subito dai carabinieri del comando provinciale di Torino, in collaborazione con i colleghi di Mondovì, che li hanno arrestati in flagranza.

La banda era anche in possesso di un jammer (disturbatore di frequenze), bande chiodate a quattro punte, maschere, guanti e attrezzi da scasso e targhe contraffatte.

Sul posto sono intervenuti, per rilievi tecnici tuttora in corso, gli artificieri del nucleo investigativo di Torino, che hanno rinvenuto, a casa di uno dei tre arrestati, un’altra “marmotta” già pronta all’uso per un eventuale colpo e vari candelotti pirotecnici da svuotare, per preparare dispositivi esplosivi.

Sono in corso indagini e approfondimenti: la banda potrebbe aver già colpito in passato nelle province di Torino e Cuneo.

IL VIDEO