Garko e Arcuri, il chiarimento. «Tra noi è stata una storia vera»

Una storia vera, almeno loro non hanno dubbi e in fondo dobbiamo pure crederlo. Gabriel Garko e Manuela Arcuri una decina di anni fa hanno fatto coppia fissa per circa sei mesi prima di prendere altre strade. Oggi che il coming out dell’attore torinese ha cambiato molto nella sua relazione con il pubblico (ma non nella sua vita personale) per la prima volta sono tornati a parlarne, ospiti di Barbara d’Urso nel serale di Canale 5. Manuela non ha mai avuto dubbi allora, adesso qualcuno in più: «Io continuavo a credere quello che lui mi ha fatto credere e la cosa più grave per me è che ha detto che le sue storie (con Adua Del Vesco ed Eva Grimaldi, ndr) erano finte e studiate a tavolino. Visto che nelle sue storie ero compresa anch’io, ho pensato lo ha fatto anche con me? Ho pensato di essere stata usata, però mentre le altre lo sapevano, erano complici. Io certo no».

