Gas ed elettricità a sbafo in un appartamento di via Cumiana: 60enne finisce nei guai

Gas ed elettricità a sbafo in un appartamento di via Cumiana a Torino. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della Polstato torinese una volta sul posto dove sono stati ricevuti da un uomo di origine egiziana che affermava di vivere lì da due anni con regolare contratto di fitto. L’uomo, 60 anni, era in compagnia di un tunisino di 19 , con permesso di soggiorno scaduto e alcuni precedenti di polizia e di un 49enne di nazionalità italiana anch’esso con vari precedenti alle spalle.

UNO STRANO PORTAFOGLI

All’interno dell’alloggio gli investigatori hanno rinvenuto un portafoglio di pelle con placca con la scritta “Investigatore privato” che conteneva 4 tessere magnetiche, intestate a quattro persone diverse e non riconducibili a nessuno dei tre inquilini. Il sessantenne non è riuscito a spiegarne il possesso. Nella camera del quarantanovenne, invece, è stata rinvenuta una ricetrasmittente, che lo stesso ha dichiarato appartenere alla precedente inquilina dell’alloggio. Durante gli accertamenti, gli agenti hanno rilevato che, nonostante la luce della casa fosse accesa, il contatore risultava staccato.

RUBAVA LUCE E GAS

La ditta responsabile dell’energia elettrica, controllato l’impianto, ha confermato la totale abusività dell’allaccio. Insospettiti dall’alta temperatura dei riscaldamenti, i poliziotti hanno anche richiesto l’intervento degli operai dell’Italgas, i quali hanno riscontrato che anche in questo caso l’allaccio era abusivo. Per questi motivi, l’egiziano è stato arrestato. Ora dovrà rispondere di furto aggravato di energia elettrica e gas. Nei suoi confronti (e di quelli dell’italiano di 49 anni), anche la denuncia per ricettazione.