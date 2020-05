Gassino, auto contro camion sulla provinciale: conducente estratto dall’abitacolo

Incidente stradale sulla Sp97 a Gassino Torinese, in prossimità del bivio per Rivalba. Intorno alle 11 del mattino sono venuti a contatto, per circostanze ancora da chiarire, un’automobile e un camion.

Non particolarmente gravi le condizioni del conducente della vettura, una Fiat Panda rossa, che i vigili del fuoco hanno estratto dall’abitacolo e trasportato in ospedale: se l’è cavato con una gamba fratturata, non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche un mezzo dell’elisoccorso.

Illeso, invece, l’autista del mezzo pesante. I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Castiglione Torinese. Rilevanti le conseguenze sul traffico, che è stato prima interrotto e poi è ripreso ma con significativi rallentamenti.