Gatti abbandonati in una scatola: «Hanno pochi giorni, salviamoli»

Li ha trovati per caso dentro uno scatolone, riuscendo a salvare le loro piccole vite. Tre gatti, appena nati, quindici giorni di vita alle spalle, infilati in mezzo alle cartacce e gettati, come spazzatura, davanti al negozio Fortesan di strada del Fortino. Nel quartiere Aurora. La sorte, però, ha voluto punire, seppur solo in parte, l’orco che li ha abbandonati. Buttate via come se fossero degli avanzi di cibo o dei vecchi elettrodomestici.

Una donna, che si stava recando a fare la spesa per i suoi cuccioli, ha sentito un leggero miagolio e incuriosita ha guardato dentro una delle scatole. «Ho sentito un lieve rumore – racconta la signora -. Siccome sono molto attenta a queste cose mi sono guardata intorno. E di lì a poco ho visto quelle creature. Mi hanno fatto una tenerezza infinita».

La donna, che vuole rimanere anonima, ha raccolto quelle tre palle di pelo e le ha portate da un veterinario per capire il loro stato di salute. «Sentivo degli animali piangere ma non capivo da dove venisse il lamento – rivela la donna -. Vicino al Fortino ci sono diversi randagi a cui porto da mangiare ogni giorno. E credevo, anche questa volta, che si trattasse di qualcuno di loro».

I cuccioli sono stati immediatamente tirati fuori dalla scatola. E ora attendono qualcuno che voglia adottarli. I gatti sono tutti neri e non hanno ancora un nome. Sono buoni e appartengono a quella lunga lista di animali abbandonati. Dentro scatole, bauli. Addirittura nei bidoni dell’immondizia. Destinati a morte certa, probabilmente per mancanza di cibo.

«A volte li troviamo già morti – raccontano le associazioni che si prendono cura dei randagi – ma nella maggior parte dei casi riusciamo a salvarli. Poi viene la parte più difficile, dar loro un’altra famiglia». Chi fosse interessato può contattare la signora Gabriella al numero di telefono 334-5261428.