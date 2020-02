La padrone sa come rendere mansueto il suo micione: con un'infinità di coccole e carezze

Il gattone sembra davvero furioso. È arrabbiato, scostante, irritatissimo chissà per quale motivo. Al punto da soffiare minaccioso, mostrando i denti affilati e pronti ad azzannare chiunque gli capiti a tiro.

Ma la sua padrona sa come calmarlo. Ha un metodo efficace e infallibile, che non ha mai tradito: le coccole. Si avvicina al micione e gli carezze e affetto. Trasformando l’ira del felino in amorevole soddisfazione.