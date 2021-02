Il gatto di CR7 investito. E Ronaldo lo manda a Madrid in jet privato

Nelle ultime foto che la coppia pubblica quotidianamente sui social network di famigliola felice, da qualche tempo a questa parte c’è un grande assente. Stiamo parlando del gatto di casa Ronaldo de Aveiro, Pepe (in onore dell’ex compagno del Real Madrid e della nazionale portoghese), prezioso esemplare di Canadian Sphynx (valore 2.600 sterline, pari a 3mila euro). Il motivo dell’assenza? Lo ha spiegato direttamente Georgina Rodriguez dalle pagine del magazine spagnolo di moda InStyle che ha dedicato la copertina del mese di marzo proprio alla compagna di CR7. Il gattino senza pelo – prerogativa della razza – in casa Ronaldo dal novembre 2018 – ora si trova a Madrid, in una clinica veterinaria. Vi è arrivato a bordo del Gulfstream G200, il jet privato di CR7. «Pepe – ha raccontato la modella di origine argentina – ci ha fatto prendere davvero un bruttissimo spavento». La compagna del cinque volte Pallone d’Oro e mamma di uno dei suoi figli (la piccola Alana Martina) ha poi aggiunto: «Un giorno è scappato di casa ed è stato investito. Era conciato male ed è stato a un passo dalla morte – ha svelato -. Dopo un mese e mezzo di terapia intensiva in una clinica veterinaria è tornato a casa. I bambini più piccoli non si rendevano conto che stava male e volevano giocare con lui, così abbiamo deciso di affidarlo a mia sorella Ivana, che se ne sta prendendo cura a Madrid e adesso Pepe si sta riprendendo».

