I vecchi adagi popolari spesso raccontano verità profonde. E in questo caso sembra proprio vero: “Quando il gatto non c’è i topi ballano”. Nel magazzino di un supermarket il gatto non c’è di sicuro. Neppure i topi dovrebbero esserci, eppure…ci sono.

Il video li immortala mentre danno vita a quello che appare in tutto e per tutto come un balletto. Uno di fronte all’altro, i due ratti sembrano volteggiare dando vita ad ardite performance. Peccato che si trovino in un magazzino, tra cibo e derrate.