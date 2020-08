Gatto si perde sui monti di Oulx, trovato dopo 20 giorni in Francia

Si chiama Shir Khan, un nome ispirato ai personaggi del Libro della Giungla. E proprio come nel libro di Rudyard Kipling, ha vissuto un’avventura che ha dell’incredibile.

Shir Khan è un gatto di razza Bengala, un micio abituato a seguire i suoi padroni, una coppia che vive in Svizzera, nei loro viaggi in giro per l’Europa, tanto da essere sempre il primo a saltare in auto quando capisce che è arrivato il momento di partire per un nuovo tour. Shir Khan ama stare all’aria aperta, soprattutto in montagna dove non ci sono rischi di finire sotto un’auto. Ama correre, saltare e giocare con l’altra animale di famiglia, un Dobermann, senza paura di quelli selvatici, con cui ogni tanto ha “incontri ravvicinati”. E questa estate i suoi padroni, Manuela e Marcel Da Silva, lo hanno portato in villeggiatura in Val di Susa. È qui, a Oulx, che è iniziata la sua avventura.

