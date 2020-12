Gayana Bagdasaryan, la perla dell’Est ha incantato i social

Ha incantato i social da qualche annetto, ma non smette di stupire postando in continuazione scatti bollenti e che poco o nulla lasciano all’immaginazione, mettendo in mostra quasi tutti i centimetri del suo splendido corpo.

Gayana Bagdasaryan è la perla dell’Est, una modella che ha saputo guadagnare fama e popolarità su Instagram fino a totalizzare 1,8 milioni di followers: il traguardo del doppio milione è ormai dietro l’angolo.

Nata a Mosca nel 1989, ma dalle chiare origini armene, Gayana è una ragazza tutte curve e senza troppi grilli per la testa. Non chiede altro che viaggiare, passare da un resort di lusso all’altro e divertirsi.