Gel e termometri, Toro mascherato si allena al “Fila”

Il Toro cerca la normalità, al Filadelfia i primi passi verso la ripresa. Sono stati due mesi lunghissimi, quasi infiniti: per la precisione 58 giorni, tra l’11 marzo e l’8 maggio. Il periodo di isolamento per coronavirus è terminato, i granata hanno mosso nuovamente i primi passi sui due prati del quartier generale.

Non tutti si sono presentati, però, visto che i lavori erano facoltativi. Il primo a varcare i cancelli, quando ancora non erano scoccate le 9 del mattino, è stato Moreno Longo: il tecnico ha fatto da apripista, non si è scollato dai suoi ragazzi finché anche l’ultimo non ha terminato i lavori osservando da bordocampo con tanto di mascherina.

È tutt’altro che sicuro di restare al Toro, ma onorerà il suo contratto fino all’ultimo giorno, che attualmente sarebbe il 30 giugno, e proverà in tutti i modi a meritarsi la conferma. Ha avuto anche un veloce incontro con il ds Massimo Bava, transitato dal Fila per un breve blitz, mentre sul campo i granata rimettevano gli scarpini dopo due mesi.

