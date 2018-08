Gelateria Universal – Il variegato alla Nutella inimitabile che va davvero a ruba

«Il variegato alla Nutella? È diventato il nostro gusto più richiesto, il nostro cavallo di battaglia».

Lo dice con orgoglio, la signora Gabriela, perché la passione che mette lei nella Gelateria Universal in via Catania 11 è unica. Sono moltissime le specialità della casa: il gelato alla frutta è prodotto esclusivamente senza latte, molto richiesto da vegani e vegetariani, si serve anche il gelato alla soia senza zucchero e latte, ricercato dai diabetici e da chi tiene alla linea. I frappè sono preparati sul momento utilizzando latte senza lattosio, più digeribile. Le granite e i ghiaccioli, graditissimi al pubblico, sono artigianali, senza coloranti né conservanti. Per tutte le occasioni si preparano torte gelato su prenotazione.

La Gelateria Universal, che nel 2014 è arrivata seconda nella Top Ten del gelato a Torino, è aperta sette giorni su sette dalle 12.30 fino alle 24.