GELATERIA UNIVERSAL: IL VARIEGATO ALLA NUTELLA INIMITABILE CHE VA DAVVERO A RUBA

«Il nostro variegato alla Nutella? Ormai è diventato il nostro gusto più richiesto, praticamente non riusciamo quasi a metterlo nelle vaschette che è già finito». Lo dice con orgoglio, la signora Gabriela, perché la passione che mette lei e lo staff nella Gelateria Universal in via Catania 11 è unica.

In realtà però sono moltissime le specialità della casa: per il gelato alla frutta solo prodotti freschi, senza latte, per il resto utilizzano latte di soia che va bene anche per coloro che soffrono di intolleranza al lattosio, frappè preparati espressi utilizzando solo il gelato appena fatto, ghiaccioli e granite artigianali, ma anche torte gelato soltanto su prenotazione per le grandi occasioni. E dietro a tutti i prodotti ci sono manualità e cura, uniche. La gelateria, solo da asporto, è aperta sette giorni su sette dalle 12.30 alle 24. Contatti: 339.6017414.