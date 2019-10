IL GELATO ARTIGIANO – UN DOLCE PIACERE QUOTIDIANO ED È TUTTO FATTO A MANO

Artigiano di nome ma anche di fatto. Perché questo è un negozio storico di Moncalieri, frequentato da clienti che nel tempo hanno premiato la bontà dei prodotti che ogni giorno Il Gelato Artigiano sa realizzare. Qui tutto, da quarant’anni, ha il sapore della genuinità. Perché è un’impresa a conduzione familiare, nata così e così ancora oggi, senza trucchi.

Così tutte le basi, sia per la gelateria che per la pasticceria sono realizzate nei loro laboratori, utilizzando sono prodotti genuini e controllati. Nascono così specialità come la torta semifreddo alla nocciola, i croissants, i cannoli, le meringhe, le torte e i gelati. E Il Gelato Artigiano è anche bar, attivo sette giorni su sette.

E in occasione delle prossime feste natalizie arriveranno molte sorprese.

Il Gelato Artigiano, via Tenivelli 14 Moncalieri.

Telefono: 011.6407872.

Orari: dal lunedì al sabato 7-22, domenica 8-22.