General Motors, addio Torino. Il centro di ricerca va ai belgi

General Motors saluta Torino. Un addio che per fortuna però non avrà ripercussioni sull’occupazione. Il colosso americano infatti ha ceduto il Centro ricerche di corso Castelfidardo alla multinazionale belga Punch Group.

Il centro di ingegneria di Gm, presente a Torino da 15 anni, è una eccellenza a livello mondiale nella ricerca e sviluppo di propulsori diesel e di centraline. Occupa 700 lavoratori, in prevalenza ingegneri e tecnici. L’accordo, si legge in una nota di Gm, garantisce la prosecuzione delle attività del centro e l’occupazione. Punch – spiega Gm – prevede di espandere le attività dell’azienda in nuovi segmenti di mercato, in parallelo alla fornitura di servizi di ingegneria.

