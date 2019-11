A gennaio arriva AO Tennis 2!

BIGBEN e Big Ant Studios, sviluppatore australiano leader nello sviluppo di titoli sportivi, hanno annunciato la loro partnership per la pubblicazione e la distribuzione di AO Tennis 2, il secondo capitolo del videogioco ufficiale degli Australia Open.

In AO Tennis 2, gli appassionati di tennis potranno immergersi in una nuova e appassionante modalità carriera con una forte componente narrativa. Per la prima volta in AO Tennis, il successo per un giovane e talentuoso giocatore dipenderà tanto dagli eventi esterni quanto dalle giocate sul campo, cosa che fornirà una profonda immersione nel mondo del tennis professionistico.

I giocatori potranno ancora usufruire del celebre editor dei contenuti di Big Ant, tanto amato dalla community di AO Tennis, per personalizzare ogni aspetto del gioco. Inoltre, tutti i contenuti creati e condivisi dagli utenti del primo titolo (2018) saranno disponibili anche in AO Tennis 2. Ciò significa che più di 20mila giocatori e centinaia di campi saranno disponibili per tutti i fan dello sport.

Per chi invece vuole rivivere la gloria dei suoi tennisti preferiti, AO Tennis 2 include un roster con alcuni dei talenti più cristallini dell’ATP e della WTA, inclusi Rafael Nadal, Ash Barty, Angélique Kerber e molti altri. Tutte le location dei prossimi Australia Open saranno disponibili in-game, così da permettere ai giocatori di vivere un’esperienza davvero autentica giocando i tanti e importanti tornei presenti. Big Ant ha inoltre dato ascolto alla community portando molti altri miglioramenti e nuove funzionalità, tanto richieste dagli utenti.

Sviluppato in stretta collaborazione con gli organizzatori del torneo, AO Tennis 2 fornirà agli amanti del tennis un’esperienza ancor più intensa incentrata sugli Australian Open, il primo dei 4 Grandi Slam annuali, pronto a partire il prossimo 20 gennaio 2020.

AO Tennis 2 sarà disponibile dal 9 gennaio 2020 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.