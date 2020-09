Genoa-Torino, i liguri vogliono il rinvio. Juve-Napoli, campani tutti negativi al covid

Preziosi: "Mandiamo in campo la Primavera?". Intanto i partenopei tirano un sospiro di sollievo in vista del big match dello Stadium

I 14 casi positivi al covid spingono il Genoa a chiedere a gran voce il rinvio della partita di sabato contro il Torino. Lo ha detto prima il presidente Preziosi in un’intervista al Corriere della Sera (“Chi mando in campo, la Primavera?”), poi il ds Daniele Faggiano ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Siamo in quarantena – ha spiegato -. L’Asl ci ha fermato e non potremo presentarci a Torino neppure con i 13 disponibili. Senza allenamenti il rinvio è l’unica soluzione, plausibile visto che i granata non giocano le coppe”.

Entrambe le torinesi attendono novità in merito al prossimo turno. Già, perché la Juve domenica affronterà il Napoli, ultimo avversario del Grifone. La società campana, attraverso i suoi canali social, ha comunicato che sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri a giocatori e staff. “I prossimi tamponi saranno effettuati domani pomeriggio al Training Center” fa sapere il club a quattro giorni dal big match dello Stadium.