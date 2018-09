Gentileschi incontra il Duemila. Tutta la magia di un “Flashback”

Sceglie di presentarsi con una conferenza stampa en plain air, in via Agliè, la VI edizione di “Flashback” presso il PalaAlpitour, la manifestazione dedicata all’arte antica e contemporanea che insieme ad “Artissima” convoglia e attrae il grosso del pubblico nella settimana dedicata all’arte di inizio novembre. Il tema di quest’anno è stato ispirato dal libro felicemente riportato a galla dell’antropologo Chad Oliver “Le rive di un altro mare” e pubblicato negli Urania.

E se è questo il testo a cui ispirarsi allora saranno la diversità, le connessioni temporali, anche distanti secoli tra loro come l’antico, il moderno e il contemporaneo a caratterizzare la fiera.

Dal 1° al 4 novembre saranno 50 le gallerie presenti, tra queste la Galleria Russo che esporrà affiancandoli i volti di donna di Medardo Rosso e Umberto Boccioni all’ “Uragano” di Arturo Martini; una scultura in terracotta che raffigura un navigante in lotta con la furia del mare. Mentre la Galleria Mazzoleni, presenterà un sensazionale olio, di Alberto Savinio del 1930 che porterà, con la sua intensità, lo sguardo degli spettatori davvero sulle rive di un altro mare.

Tra le sezioni all’interno di “Flashback” troviamo, exhibition, sound, video, talk, lab, storytelling e lo special project “Opera viva”: i sei manifesti del progetto di arte urbana ideato da Alessandro Bulgini e curato da Christian Caliandro che ha segnato il count down alla fiera a partire da maggio. Tre delle sei opere esposte nella rotonda di Piazza Bottesini in Barriera di Milano sono di artiste selezionate dalla giuria della call lanciata a inizio anno. La VI edizione di “Flashback” conferma dunque tutte le intenzioni con le quali la fiera è stata fondata dalle direttrici Stefania Poddighe e Ginevra Pucci.

Legata ovviamente al mercato la fiera è anche occasione di riflessione e soprattutto una giostra ottica nella meraviglia: poter vedere opere importanti e parlare con i grandi operatori, rinforza la certezza di una grande occasione. Non per nulla, tra le gallerie di arte antica da segnalare, c’è la Maison d’Art di Montecarlo, importante new entry che propone l’opera “Maria Maddalena” di Orazio Gentileschi, avente come modella d’eccezione presumibilmente la figlia Artemisia, databile ai primi decenni del 1600. Per concludere non si può trascurare l’affermazione dell’assessore alla Cultura della Regione Antonella Parigi che si è detta dispiaciuta di non aver sposato un uomo ricco, «così da poter comprare senza preoccupazioni»… piacerebbe a molti.