Geoffrey’s Sapori Reali – Grande cucina e la pizza gourmet… anche senza glutine

Un ristorante per tutti. Per gli amanti della pizza al tegamino di qualità, cucina gourmet per i palati golosi e delicati e per i celiaci. Ecco Geoffrey’s Sapori Reali in via S. Marchese 38, a Venaria Reale, il ristorante pizzeria a conduzione familiare, nato dall’esperienza, la passione, la professionalità della famiglia Goffredo. In cucina, infatti, ci sono le mani creative del giovane Niccolò Goffredo, lo chef. Uno stile sopraffino il suo, amante della materia prima di ottima qualità e in grado di proporre percorsi enogastronomici originali e curati. Tra questi spicca il percorso “Tradizione Contemporanea” (39 euro compreso un calice di vino) dedicato al Piemonte. Ma anche la pizza è gourmet da Geoffrey’s, proposta anche senza glutine con impasto artigianale e cucina dedicata, preparata da papà Gianni. Le sue farine sono quelle napoletane e la lievitazione avviene con un lievito biologico derivato dal lievito madre per un’operazione che dura da 24 e 48 ore. Durante tutto il mese di giugno il ristorante propone un’importante iniziativa, ossia, il giro pizza (presente in ogni caso tutto l’anno) a 15 euro per gli adulti e a 10 per i bambini. Da gustare a volontà, antipasti al tagliere, pizze, bibite e limoncello. Le sale, infine, sono gestite da Marisa, la moglie di Gianni, che riesce a fare sentire i suoi clienti sempre coccolati e a proprio agio. In particolare da Geoffrey’s ci sono due sale, una più elegante e un’altra al piano inferiore più ampia e dedicata a feste di fine anno, feste di compleanno, feste fra squadre di calcio, insomma, per la baldoria del sabato sera e non solo.

Indirizzo: via S. Marchese 38, Venaria Reale

Telefono: 011.4591646

Orario: 17-23,30; sabato 11,30-23,30 (chiuso il martedì)