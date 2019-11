Geometra, socialista, astronomo: è il primo secolo di vita di Danilo

Geometra, socialista, buongustaio. Descrivere Danilo Vendemiati in una sola parola è molto complicato. Lui, cent’anni compiuti lo scorso 25 novembre, sembra ancora un ragazzino pieno di vita. Nato nel Polesine, in provincia di Rovigo, Danilo ha vissuto sempre con grande dedizione, laureandosi geometra. Dopo la seconda Guerra mondiale Danilo è arrivato a Torino e ha cominciato a lavorare in una cioccolateria. Conosciuto anche come amministratore di condomini, ha insegnato le sue virtù anche al figlio. Importante il suo rapporto con la Circoscrizione 6. Attivo in politica, negli anni ‘90 ha combattuto le sue battaglie come consigliere. Politicamente era ed è un socialista, ex segretario del Partito Socialista Italiano del circolo di Barriera di Milano.

Ma Danilo è anche altro: per esempio è un grande appassionato di opera lirica, stimatore di quel Giuseppe Verdi che è considerato uno dei migliori compositori di tutti i tempi. «Anche un gran buongustaio – ricordano i parenti -. Amava cercare i migliori ristoranti ma non cucinava. E gli piaceva vestirsi bene». In Falchera se lo ricordano per la sua attività divulgativa dedicata all’astronomia, in biblioteca e nelle scuole. Impegno rimasto nel cuore di tanti, tra cui i consiglieri Alessandro Avramo e Ivo Manecchia, presenti alla sua festa di compleanno. Danilo, oggi, vive con il suo gattino Micio che gli fa molto compagnia. E continua ad arrangiarsi, aiutato solo dalla donna delle pulizie.