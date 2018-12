Non bisogna farsi spaventare dalla zona, perché Geordie di via Sacchi, in piena Crocetta, una delle aree più “in” della città, non propone abbigliamento costoso ma, al contrario, «conveniente, adatto a tutte le taglie e a tutte le tasche, pur sempre di altissima qualità e rigorosamente made in Italy», tiene a sottolineare la sua titolare. In esposizione ci sono una vasta scelta di capi sportivi, pret a porter, dedicati a tutte le occasioni del quotidiano e adatti a uomini, donne e bambini. Per questi ultimi, la possibilità di acquistare simpatici abitini e pullover a tema natalizio. Insomma, in perfetto stile anglosassone. E ancora tante le idee per chi vuole o si vuole fare un regalo speciale. «Per gli uomini si può partire da una bella cintura, che non costi molto, fino ad arrivare a un cappotto di alto valore, giacche e pantaloni». E se la regina dello shopping è la donna «qui non mancano le proposte per mise impeccabili in ogni occasione». E allora, non rimane che andare a visitare Geordie e dare il via agli acquisti.

Indirizzo: via Sacchi 56/b,

Telefono: 3334751945.

Orario: 9,30-19 (23, 24 e 31 dicembre aperto).