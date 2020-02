Georgina illumina Sanremo. E CR7 regala la sua maglia ad Amadeus

Ronaldo in prima fila al Festival. Il fuoriclasse soggiornerà all'Hotel Royal

Come poteva Cristiano Ronaldo non essere presente al debutto all’Ariston della sua dolce metà? Ed ecco il fuoriclasse portoghese sedere nelle prime file del teatro Ariston per sostenere Georgina Rodriguez, una delle protagoniste della terza serata del Festival.

IL REGALO

Più volte Amadeus ha “tentato l’aggancio” muovendo l’attenzione verso CR7 e alla fine è riuscito nel suo intento. Tant’è che Ronaldo gli ha addirittura regalato la sua maglia: Cristiano era stato infatti coinvolto in una simpatica gag con Amadeus: e quando il presentatore è sceso tra il pubblico diretto verso di lui, ecco che ha ricevuto la maglia col numero 7. “Ci sono campioni che appartengono al calcio, allo sport e sono amati da tutte le persone del mondo”. Le parole del conduttore.