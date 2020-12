Georgina Rodriguez in rosso accende il Natale di casa CR7

Cosa fare quanto Cristiano Ronaldo è in campo? Giocare con i bambini in casa, certo. Oppure approfittare del loro pisolino e mettersi in posa sul divano. Solo che Georgina Rodriguez ogni tanto si ricorda anche di essere una top model e quindi la sua immagine su Instagram non potrà mai essere normale. Così ha scelto di allinearsi alle prossime feste e mostrarsi semplicemente indossando un intimo rosso comodamente sdraiata sul divano di casa, che da solo occupa una parete. Firmato l’intimo, firmato anche le ciabatte, Louis Vuitton, ai piedi ed è già Natale. Ancora di più se la compagna di CR7 posta sul suo profilo anche un video per invitare virtualmente tutti nella loro villa torinese addobbata per l’occasione. In mezzo al salotto formato maxi ci sono i quattro figli della coppia, intenti a guardare i cartoni in tv e sul tablet. Ma tutto intorno è già festa grande: appare un manichino di Babbo Natale vestito di bianco e che fa la guardia a due regali.

