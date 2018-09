Gertz Beauty Care – Una vera oasi di benessere «Il top per la vostra salute»

Finalmente Gertz Beauty Care è arrivata anche a Torino e la differenza si nota subito. Basta varcare la soglia del Centro di corso Marconi 35, a due passi dal Valentino, per sentirsi proiettati in un altro mondo. Pulizia, precisione, efficienza e competenza tutta italiana unite a tecnologia modernissima fanno capire immediatamente che si tratta di un layout diverso dai soliti centri estetici.

Per capire come funziona e a chi si rivolge abbiamo intervistato la beauty manager di Gertz Beauty Care Italia che dirige la struttura torinese:

«La nostra missione è quella di prenderci cura dei clienti mettendo a disposizione la nostra esperienza oltre che il nostro metodo. Secondo noi il benessere del corpo deve marciare di pari passo con quello della mente, maggiore cura del nostro corpo significa anche una salute migliore».

Partiamo dai trattamenti: come funziona normalmente una seduta da voi?

«L’approccio umano, che poi si trasforma in professionale, è fondamentale. Per questo a chi entra per la prima volta dedichiamo tutto il tempo necessario per un check up, assolutamente gratuito, al fine di stabilire insieme quali sono le problematiche da risolvere e quali le tecniche più adatte. Da lì in poi si parte per un percorso comune, senza nessun vincolo. E ognuno viene seguito personalmente da una beauty consultant che non cambia».

Per i profani della materia, esiste un minimo e un massimo di sedute a cui sottoporsi?

«Non ci sono regole fisse, ma i risultati si vedono concretamente fin dal primo trattamento anche se poi chiaramente si deve proseguire con il programma. Nei centri Gertz ci occupiamo dell’estetica di base ed avanzata, abbiamo tecnologia di ultima generazione come il Laser 808 HD per l’epilazione, Lipolaser, l’Endothermic per il corpo e il trattamento laser anti age viso Pencil. Ci occupiamo di bellezza, epilazione Laser, dimagrimento, rimodellamento, tonificazione, sempre con tecniche non invasive garantendo i massimi risultati e vogliamo trasmettere uno stile di vita sano».

Il vostro personale come viene formato?

«Le nostre beauty worker arrivano tutte dalle migliori scuole del settore e periodicamente frequentano corsi di aggiornamento».

E i prodotti che utilizzate?

«Sono tutti a marchio Gertz, arrivano dalla Casa madre. Una garanzia ulteriore di qualità e salute perché sono frutto della ricerca scientifica più avanzata in questo campo».

Gertz Beauty Care riceve su appuntamento lunedì dalle 14 alle 19, da martedì a venerdì dalle 10 alle 19 e sabato dalle 10 alle 15.

Contatti: 011.18847454

Sito Internet www.gertzitalia.it