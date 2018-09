Gestione rifiuti, controlli dei carabinieri nel Torinese: sequestrate due aree

Denunciati i titolari di due aziende di Pianezza e None per violazione delle prescrizioni e deposito non autorizzato di materiale plastico

I controlli eseguiti nel periodo estivo dai carabinieri del nucleo operativo ecologico di Torino presso le aziende operanti nel settore della gestione dei rifiuti e in particolare di quelli plastici hanno portato a due denunce, a multe per 25mila euro e a vari sequestri.

Sette le aziende controllate, nelle quali sono state rilevate diverse inosservanze delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione ambientale. Nei casi meno gravi sono state erogate delle semplici ammende amministrative per un totale di circa 25mila euro.

In due occasioni, a Pianezza e None, è stato rilevato lo stoccaggio di materiali pericolosi, solventi, residui chimici e vernici, congiuntamente ad altre tipologie di rifiuti e il deposito in aree non facenti parte di quelle autorizzate. Le due aree, per un totale di circa 15mila metri quadrati, sono state sequestrate e i titolari delle aziende denunciati per violazione delle prescrizioni e deposito non autorizzato di rifiuti.