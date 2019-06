Gestivano traffico di cocaina via Whatsapp e Facebook: sgominata la gang di piazza Giulia [FOTO E VIDEO]

Otto provvedimenti cautelari eseguiti dai carabinieri di Torino: destinataria una banda criminale composta da tre italiani, un tunisino e 4 albanesi. Il gruppo è accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, nel quartiere Vanchiglia, specialmente nella zona di piazza Santa Giulia e in diversi bar della città.

SI ORGANIZZAVANO VIA SOCIAL

L’organizzazione del tutto era coordinata via Whatsapp e Facebook per sviare le indagini: lì si organizzavano tempistiche e incontri con gli acquirenti per la vendita della droga. Durante le perquisizioni, tra l’altro, è stato trovato e sequestrato un revolver privo di matricola.