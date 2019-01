Getta la droga nelle sterpaglie, poi fornisce false generalità agli agenti: ammanettato

Spacciava in piazza Bottesini a Torino

Intercettato nei dintorni di piazza Bottesini a Torino, un giovane pusher di nazionalità ghanese è finito in manette. Ad acciuffarlo, gli agenti del commissariato Barriera Milano durante un servizio di controllo del territorio. I poliziotti hanno notato lo straniero incamminarsi con fare sospetto in direzione di via Paisiello, e lo hanno inseguito “agganciandolo” proprio mentre si disfaceva di qualcosa fra le sterpaglie.

SCOPERTE 9 DOSI DI CRACK

Il giovane, 20 anni, è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale: addosso non aveva nulla, fatta eccezione per 80 euro in banconote di piccolo taglio, ma nell’involucro che, poco prima, aveva gettato nella sterpaglia sono spuntare fuori 9 dosi di crack.

FORNISCE FALSE GENERALITA’

L’extracomunitario, risultato irregolare sul territorio nazionale, ha inoltre fornito false generalità ai poliziotti ma ulteriori accertamenti condotti in questura ne hanno stabilito l’esatta identità. Lo spacciatore è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per false attestazioni sull’identità personale.