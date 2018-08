Getta l’immondizia dal finestrino, interviene il culturista: “Adesso raccogli tutto”

Il furgoncino è bloccato in una strada di campagna, paralizzato in un insospettabile traffico. I viaggiatori al suo interno ne approfittano per fare un po’ di pulizia. Prima questo, poi quello, poi quell’altro: via dal finestrino.

La scena, però, non sfugge a un vigoroso automobilista bloccato a sua volta nell’ingorgo. L’uomo, probabilmente un culturista, mostrando di avere un elevato senso civico scende dalla vettura, raggiunge il furgoncino e getta con violenza al suo interno uno degli oggetti scaraventati fuori.

“Adesso ti alzi e li vai a raccogliere”, sembra urlare l’omaccione e uno dei viaggiatori, un ragazzino, esegue terrorizzato. La prossima volta ci penserà due volte prima di fare l’incivile.