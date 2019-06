Gettoni “fuorilegge” ai consiglieri: il segretario comunale non li paga

Stop ai gettoni di presenza per i consiglieri comunali. Questa la decisione del segretario del Comune di San Mauro, Gerardo Birolo. Secondo il funzionario, infatti, la cifra incassata dai consiglieri comunali (27,89 euro per ogni consiglio comunale) entrerebbe in contrasto con la normativa nazionale. Insomma, sarebbe illegale. Per i comuni tra 10mila e 30mila abitanti, infatti, la legislazione stabilisce un gettone di 22,21 euro, con la possibilità di incrementarlo, in casi speciali, fino a 23,32 euro. Dunque, secondo Birolo, il rischio, per i consiglieri, è che la Corte dei Conti si accorga del presunto “illecito” e chieda indietro le cifre percepite negli ultimi anni incriminando i protagonisti, eventualmente, per danno erariale.

Casi simili, a dire il vero, si sono verificati lungo la nostra penisola anche se, sul tema, le sentenze dei tribunali non seguono una linea univoca e spesso entrano in contrasto tra loro. Ora la palla passa al consiglio comunale che dovrà decidere cosa fare. Nel frattempo, però, il segretario ha deciso di non pagare più i consiglieri da qui a data da destinarsi come specificato nella sua relazione.

«Questo ufficio – scrive Birolo – ritiene che la delibera del consiglio 49/2001 e la conseguente determina 54/2006 siano divenute inefficaci, in quanto sono venute meno (per abrogazione) le norme di legge che sorreggevano tali provvedimenti; conseguentemente ritiene che sia oggi necessario procedere a formale verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato il Consiglio a deliberare l’incremento dell’importo del gettone, riportando il medesimo entro i limiti massimi. Qualora invece questo Consiglio intenda confermare la vigenza ed efficacia della deliberazione citata, occorre una presa di posizione formale, mediante apposita deliberazione, che confermi quanto deliberato negli anni passati. In mancanza di esplicita delibera del consiglio che confermi l’importo del gettone come deliberato questo ufficio non potrà dar corso alle liquidazioni».

Una situazione che la presidente del consiglio, Lara Loi (Movimento 5 Stelle), ha così commentato. «Abbiamo una relazione del segretario che ci dice che le delibere del consiglio comunale sono diventate inefficaci e allo stesso tempo un parere opposto da parte del responsabile finanziario dell’ente che ha descritto il provvedimento come ancora valido. Non è compito mio decidere cosa fare, spetta al consiglio comunale prendere una decisione in tal merito, in un verso o nell’altro. In ogni caso, per quella che è la mia competenza, io penso che il segretario abbia ragione».